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Еще один ведущий покинет "Первый канал"
Первый канал не стал продлевать контракт с ведущим программы «Жди меня» Александром Галибиным. Об этом заявил сам журналист. Его слова передаёт ТАСС.
«Программа «Жди меня» решила договор со мной не продлять, внятного объяснения я не получил. Со слов директора программы, меняется структура работы ведущих внутри программы. Объяснение было неясное. Высказано это было по телефону примерно десять дней назад», — заявил Галибин.
Галибин заявил, что не понимает, с чем связан отказ от продления контракта, так как у программы были высокие рейтинги. Журналист заявил, что не знает, кто станет новым ведущим программы. «Жди меня» выходит на телевидении с 1998 года. Программы вели в разные годы Игорь Кваша (1998 — 2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев, Ксения Алферова.
7 августа с «Первого канала» ушёл Андрей Малахов. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Теперь Малахов ведёт ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Раньше её вёл Борис Корчевников. Ведущий объяснил свой уход с Первого канала, на котором проработал 25 лет, тем, что «хочет расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, а не отдаёт всю жизнь под козырёк и смотрит по щенячьи в глаза меняющимся за это время людям».
Помимо Малахова, Первый канал за последнее время покинули ведущий «Ты супер! Танцы» Александр Олешко и «Пока все дома» Тимур Кизяков, которого обвинили в махинациях с бюджетными средствами. Телеведущий все обвинения отрицает. Кроме того, Первый канал закрыл программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Телешоу было закрыто по просьбе самой ведущий. Меньшова остаётся на телеканале и продолжает работать над двумя новыми проектами.
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