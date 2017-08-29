Первый канал не стал продлевать контракт с ведущим программы «Жди меня» Александром Галибиным. Об этом заявил сам журналист. Его слова передаёт ТАСС

«Программа «Жди меня» решила договор со мной не продлять, внятного объяснения я не получил. Со слов директора программы, меняется структура работы ведущих внутри программы. Объяснение было неясное. Высказано это было по телефону примерно десять дней назад», — заявил Галибин.