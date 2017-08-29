Стас Садальский обвинил Марию Максакову во лжи после ее телеинтервью Андрею Малахову



28 августа в эфир вышла обновленная программа " Прямой эфир" с Андреем Малаховым . Телеведущий вместе со своей командой отправился в Киев, где на данный момент проживает Мария Максакова , чтобы взять у артистки интервью. Оперная дива с удовольствием пригласила Малахова к себе домой и поделилась с ним самым сокровенным. Андрею Мария рассказала о жизни после смерти мужа Дениса Вороненкова , отношениях с матерью и отцом своих старших детей.



Не успела программа закончиться, как в соцсетях началось бурное обсуждение интервью Максаковой. Многие пользователи обвиняли Марию в неискренности и заявляли, что она поступает не правильно, оставаясь на Украине. К недовольным присоединился и Стас Садальский , который поддерживает дружеские отношения с Людмилой Максаковой . На своей странице в Instagram он обвинил Марию во лжи.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 29 2017 в 5:20 PDT

" Одна ложь родит другую… Посмотрел только что в Интерете интервью беженки с Малаховым Ни слова правды! Ложь — тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая. Чтобы вам пусто было, Мария" , — написал Садальский, спровоцировав своей публикацией еще более бурное обсуждение среди пользователей, которые принялись с новой силой критиковать оперную диву.

Добавим, что именно Садальский чаще многих других знаменитостей критикует Максакову. В свою очередь, дочь Людмилы Максаковой предпочитает игнорировать нападки со стороны или деликатно просит артиста и друга семьи не вмешиваться не в свое дело.