Состояние певицы Сати Казановой ухудшилось



Стало известно о проблемах со здоровьем популярной исполнительницы Сати Казановой . Как оказалось, у певицы тройной сколиоз, причем ее состояние только ухудшается.

Певица Сати Казанова сама рассказала о проблемах со спиной. Певица опубликовала собственную фотографию на официальной страничке в социальной сети Instagram и поведала о своем состоянии. По словам артистки, ее позвоночник напоминает букву S. " Столь сильный тройной (!) сколиоз умудрилась наработать и не заметить 😧 Самое грустное, что за 12 лет занятий йогой динамика только ухудшалась (тому доказательством служат снимки мрт и рентген) 🤷🏻‍♀️" — сообщила Казанова.



К счастью, певица сумела найти специалиста, который ей " лепит заново позвоночник и всю костную систему". От него Сати узнала важную вещь, о чем немедленно поделилась с поклонниками. " Позвоночник — это остов, наш стержень. Если он крив, значит и со стержнем внутреннем не все ладно. Выводы мои такие: сей факт не есть хорошо или плохо. Мы все с детства под что то прогибались (родители, воспитатели, Школа и пр…), редкий ребенок смог избежать сколиоза… Но сейчас, когда есть возможность ОСОЗНАТЬ, распознать, проработать — это и есть работа в моменте настоящем, способная исцелить прошлое и выстроить будущее 🙏💖 " — объяснила певица.



Примечательно, что при сколиозе нельзя заниматься спортом. " И, что важно (!), НЕ заниматься спортом, йогой и танцами на кривой позвоночник — к сожалению, это только усугубит положение. Снимок рентген в помощь. Ну и — ОСОЗНАННОСТЬ 🙏😍 " — завершила свою речь исполнительница.



Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Авг 29 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Июл 24 2017 в 6:11 PDT