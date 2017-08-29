Кобзон вспомнил об обмане Лужкова

Кобзон напомнил, что снос концертного зала «Россия» в Зарядье вызвал возмущение артистов. «Моя подпись, в числе многих, стояла под письмом противников его сноса», — рассказал певец.

По его словам, Лужков пообещал ему, что «максимум через два года на этом месте будет три зала — „Россия“, камерный для симфонической музыки и молодежный под ночной клуб».

«Я собрал всех наших артистов, мы посовещались и решили, что два года можно потерпеть. Поэтому и согласились со сносом. В итоге стройка идет уже десять лет», — посетовал Кобзон.

По мнению певца, таких залов, как «Россия», на территории бывшего СССР было всего два — «Украина» в Киеве и «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Наши гастролеры, типа Киркорова и Баскова, „Россию“ не очень жаловали — мол, мало мест, а я любил очень», — отметил он.

На месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия» и одноименного концертного зала строят парк Зарядье. Он будет включать в себя четыре природные зоны: тундру, степь, лес и болото, которые будут спускаться террасами с верхнего уровня участка к его нижней части.