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Кобзон вспомнил об обмане Лужкова
Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков «обманул» его, пообещав построить в короткие сроки новые концертные залы. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Кобзон напомнил, что снос концертного зала «Россия» в Зарядье вызвал возмущение артистов. «Моя подпись, в числе многих, стояла под письмом противников его сноса», — рассказал певец.
По его словам, Лужков пообещал ему, что «максимум через два года на этом месте будет три зала — „Россия“, камерный для симфонической музыки и молодежный под ночной клуб».
«Я собрал всех наших артистов, мы посовещались и решили, что два года можно потерпеть. Поэтому и согласились со сносом. В итоге стройка идет уже десять лет», — посетовал Кобзон.
По мнению певца, таких залов, как «Россия», на территории бывшего СССР было всего два — «Украина» в Киеве и «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Наши гастролеры, типа Киркорова и Баскова, „Россию“ не очень жаловали — мол, мало мест, а я любил очень», — отметил он.
На месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия» и одноименного концертного зала строят парк Зарядье. Он будет включать в себя четыре природные зоны: тундру, степь, лес и болото, которые будут спускаться террасами с верхнего уровня участка к его нижней части.
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