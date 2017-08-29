Джигурда пообещал разобраться с Малаховым

Актер Никита Джигурда заявил, что ведущий Андрей Малахов «давно продал свою совесть и отдал душу на заклание силам зла». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Джигурда обвинил ведущего в том, что тот «не извинился» перед его семьей, «а, наоборот, до последнего продолжал врать и заманивать» их «в ловушки своей липовой (якобы нравственной) программы, на словах обещая реабилитационный эфир, а на деле готовя очередную провокацию».

По словам актера, из-за «начальной части» этой «провокации» фигуристка Марина Анисина «потеряла малыша на восьмой-девятой неделе беременности». «Мы через суды (если не наши, то европейские) докажем грязные методы и обманы и Малахова и тех, кто за ним стоит», — пообещал Джигурда.

«МалахОвщики закончат плачевно, ибо сами отрезали себя от океана целительной энергии ТворцА», — заключил актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Я обещал и [экс-ведущему «Прямого эфира» Борису] Корчевникову и МалахОву, что свои программы они не будут вестИ, так и случилось! Поверьте моему слову — АндрЭ ещё должен за понтЫ огрестИ!» — написал Джигурда в другом посте.

Ранее Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1». До него «Прямой эфир» вел Корчевников. В мае стало известно о назначении Корчевникова генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас».