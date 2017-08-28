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Стал известен рейтинг «Прямого эфира» с Малаховым
Первый выпуск ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» стал самой популярной программой на российском телевидении за неделю. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные компании Mediascope.
Рейтинг программы — 4,8% с долей 21%. Результаты исследования касается периода с 14 по 20 августа. Программа Малахова вышла 25 августа в 18:00. В передаче также участвовал Борис Корчевников, который вёл это ток-шоу до Андрея Малахова.
7 августа Андрей Малахов ушёл с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером Натальей Никоновой, решившей политизировать темы «Пусть говорят». Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. Ведущий объяснил свой уход с Первого канала, на котором проработал 25 лет, тем, что «хочет расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, а не отдаёт всю жизнь под козырёк и смотрит по щенячьи в глаза меняющимся за это время людям». Новым ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов.
Рейтинг показывает среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общей численности аудитории. Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.
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