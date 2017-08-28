Стал известен рейтинг «Прямого эфира» с Малаховым



Рейтинг программы — 4,8% с долей 21%. Результаты исследования касается периода с 14 по 20 августа. Программа Малахова вышла 25 августа в 18:00. В передаче также участвовал Борис Корчевников , который вёл это ток-шоу до Андрея Малахова.

Рейтинг показывает среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общей численности аудитории. Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.