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Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым на «России 1»
«Газете.Ru» стали известны рейтинговые показатели первой программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».
Она вышла в пятницу, 25 августа, в 18.00. В передаче принимал участие Борис Корчевников, который вел «Прямой эфир» до ухода Малахова с Первого канала.
Согласно данным компании Mediascope, первый «Прямой эфир» с участием Малахова заработал по России (старше 4 лет, города РФ с населением 100 000 жителей и больше) рейтинг 4,8% с долей 21%.
Рейтинг (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.
Для сравнения: с той же долей — 21% — прошла и первая после летнего перерыва программа «Пусть говорят» (эфир 14 августа), где обсуждалась дальнейшая судьба Малахова.
На неделе с 14 по 20 августа эта программа была самой популярной на российском телевидении.
Таким образом, первый «Прямой эфир» с Малаховым имеет все шансы стать самой популярной телепрограммой среди всех российских телеканалов на неделе с 21 по 27 августа.
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