Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым на «России 1»

Согласно данным компании Mediascope, первый «Прямой эфир» с участием Малахова заработал по России (старше 4 лет, города РФ с населением 100 000 жителей и больше) рейтинг 4,8% с долей 21%.

Рейтинг (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.

Доля аудитории (%) — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.

Для сравнения: с той же долей — 21% — прошла и первая после летнего перерыва программа «Пусть говорят» (эфир 14 августа), где обсуждалась дальнейшая судьба Малахова.

На неделе с 14 по 20 августа эта программа была самой популярной на российском телевидении.

Таким образом, первый «Прямой эфир» с Малаховым имеет все шансы стать самой популярной телепрограммой среди всех российских телеканалов на неделе с 21 по 27 августа.