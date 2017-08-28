Авраам Руссо рассказал, как пострадал за христианские убеждения в Сирии



Известный эстрадный певец, уроженец сирийского Алеппо Авраам Руссо в понедельник выступил на московском форуме в поддержку гонимых христиан Сирии и Ирака и сообщил, что сам пострадал за свои христианские убеждения на родине.



Авраам Руссо — российский эстрадный певец сирийско-армянского происхождения, уроженец сирийского города Алеппо. В 2006 году на Руссо в России было совершено покушение, певец был ранен, после чего переехал в США. Третий Международный христианский форум открылся в храме Христа Спасителя , его участники — делегаты из России, стран Ближнего Востока и Европы — обсуждают вопросы противодействия гонениям на христиан в Сирии, Ираке и других " горячих точках" планеты.

" Это крик боли — что с нами происходит. Когда я был в Сирии, у меня было очень много моментов, когда меня обижали за мою веру, и не только меня, но и моих друзей" , — сказал Руссо. При этом он не стал приводить подробностей.



" В чем я виноват, если истина одна, и я знаю истинного бога? Из-за этого я христианин, и 2 тысячи лет семьи моих предков были христианами… Я люблю всех, в моем сердце есть любовь ко всем: к мусульманам — они мои братья, и иудеи мои братья, все мои братья. Но оставьте меня с моим богом, не заставляйте меня, чтобы я поменял его имя" , — сказал Руссо.



Он сообщил, что многие его предки в 1915 году были уничтожены из-за гонений: " Это братья моего отца, вся его семья практически, мы потеряли очень многих из них".



" И сегодня это повторяется. Так было и в I веке. Как будто I век и XXI век каким-то образом объединились — в гонениях на христиан" , — заявил певец.



Он выразил надежду, что голос христиан Ближнего Востока станет " слышен по всему миру".





" Не каждый президент, когда приходит во власть, говорит, что я буду представителем — как сказал (президент США) Дональд Трамп — христиан, тем более — христиан Ближнего Востока" , — добавил Руссо.

В сентябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты, пообещал в случае его избрания " ценить, защищать, охранять христианское наследие, как никогда раньше". Он также заявил, что террористическая группировка " Исламское государство" * " осуществляет геноцид против христиан на Ближнем Востоке" , добавив, что не может позволить " этим злодеяниям продолжаться". Трамп подчеркнул, что " ИГ* должно быть уничтожено".



*Террористическая организация, запрещенная в России