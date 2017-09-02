Волочкова разрыдалась в ответ на обвинения в алкоголизме

Волочкову травят в социальных сетях обвиняя ее в алкоголизме. Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью изданию Дни.ру заявила, что постоянные сообщения от пользователей Сети о том, что она больна алкоголизмом это спланированная акция супруги ее бывшего личного водителя.

По словам Волочковой, многочисленные просьбы от якобы фанатов певицы, которые недавно попросили Андрея Малахова вылечить танцовщицу, чтобы та не позорилась на всю страну, выкладывая свои пьянки, это происки одной и той же недоброжелательницы, чьего мужа она уволила за воровство.

Эти люди открывают нулевые аккаунты в соцсетях и пишут с их помощью всякие гадости. Совершенно точно могу сказать, что лечить нужно не меня, а души тех злобных созданий, которые живут ложью и обманом, — сказала балерина.

Она уточнила, что могла бы легко засудить людей, которые распространяют лживые слухи. Но надеется, что они сами образумятся и перестанут откровенно клеветать на танцовщицу.