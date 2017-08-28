Мария Максакова дала волю эмоциям в телеинтервью Андрею Малахову

На прошлой неделе Андрей Малахов , наконец, подтвердил, что ушел с Первого канала, где проработал 25 лет, на телеканал " Россия 1" , где теперь будет вести ток-шоу " Прямой эфир". Первый выпуск ток-шоу с новым ведущим вышел в эфир в эту пятницу, 25 августа. Борис Корчевников и Андрей Малахов встретились в в студии, чтобы вспомнить прошлое и поговорить о будущем. Сегодняшней гостей " Прямого эфира" станет Мария Максакова . Оперная дива впервые дала интервью для отечественного телевидения.

Публикация от @malakhov007 Авг 28 2017 в 5:18 PDT

«В премьерной программе в 18.00 по Москве — впервые Мария Максакова только о любви, предательстве и надеждах…» — проанонсировал Андрей Малахов сегодняшний выпуск передачи на своей странице в Instagram. В комментариях к публикации пользователи похвалили телеведущего за то, что тот смог вывести оперную диву на откровенный разговор, и выразили надежду на то, что интервью получилось интересным.