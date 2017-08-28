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Мария Максакова дала волю эмоциям в телеинтервью Андрею Малахову
На прошлой неделе Андрей Малахов, наконец, подтвердил, что ушел с Первого канала, где проработал 25 лет, на телеканал " Россия 1" , где теперь будет вести ток-шоу " Прямой эфир". Первый выпуск ток-шоу с новым ведущим вышел в эфир в эту пятницу, 25 августа. Борис Корчевников и Андрей Малахов встретились в в студии, чтобы вспомнить прошлое и поговорить о будущем. Сегодняшней гостей " Прямого эфира" станет Мария Максакова. Оперная дива впервые дала интервью для отечественного телевидения.
«В премьерной программе в 18.00 по Москве — впервые Мария Максакова только о любви, предательстве и надеждах…» — проанонсировал Андрей Малахов сегодняшний выпуск передачи на своей странице в Instagram. В комментариях к публикации пользователи похвалили телеведущего за то, что тот смог вывести оперную диву на откровенный разговор, и выразили надежду на то, что интервью получилось интересным.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, на некоторые вопросы Малахова Максаковой было крайне непросто отвечать. Более того, артистка расплакалась, говоря о погибшем муже Денисе Вороненкове. " Если бы он выжил, я бы его выходила из любого состояния" , — произносит Мария, не скрывая эмоций. Напомним, Денис Вороненков был застрелен неизвестным в центре Киева в марте этого года. Расследование этого громкого дела продолжается до сих пор.
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