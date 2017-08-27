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Александр Масляков появился на публике после слухов о тяжелой болезни
На прошлой недели в СМИ бурно обсуждали здоровье Александра Маслякова: мол, 75-летний телеведущий тяжело болен. Некоторые представители прессы пошли ещё дальше и объявили, что «отец» КВН при смерти: его, якобы, сразил в Сочи инсульт. А позже СМИ и вовсе запустили слух о кончине Александра Васильевича… Супруга Маслякова была вынуждена выступить с официальным опровержением распространившихся слухов. Жена Александра Васильевича подтвердила, что муж действительно находится сейчас в Сочи, но не в больнице, а по работе.
А на днях в Сочи на сцене концертного зала «Фестивальный» прошла Встреча выпускников КВН 2017 — именно там состоялось первое появление Маслякова на публике после истории с «тяжелой болезнью». Александр Васильевич, как всегда, выглядел великолепно и находился в хорошем расположении духа, окончательно опровергнув тем самым информацию о серьезных проблемах со здоровьем.
КВН — путёвка в жизнь! День рождения — грустный праздник? Нет, не слышала! 😀🎉 Особенно, когда ты празднуешь свои 18+ в окружении весёлых и находчивых! Спасибо всем, кто меня любит — у нас это с вами взаимно 😉 Кто меня не любит — вы ещё меня полюбите 😂 Всем большое спасибо за поздравления, все сообщения читаю и все вижу 😘 #маринафедункив #александрмасляков #квн #деньрождения #мамаколяна #реальныепацаны #comedywoman #loveis #лухари #привележь #встречавыпускников #прикол #юмор #ржака #хахайка #федункинмаклауд #пожилойблоггер
Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv)
Свежей фотографией с Александром Масляковым поделилась в соцсетях и Марина Федункив, отпраздновавшая в минувшие выходные день рождения. «День рождения — грустный праздник? Нет, не слышала! Особенно, когда ты празднуешь свои 18+ в окружении весёлых и находчивых», — прокомментировала кадр Федункив.
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