Александр Масляков появился на публике после слухов о тяжелой болезни



На прошлой недели в СМИ бурно обсуждали здоровье Александра Маслякова : мол, 75-летний телеведущий тяжело болен. Некоторые представители прессы пошли ещё дальше и объявили, что «отец» КВН при смерти: его, якобы, сразил в Сочи инсульт. А позже СМИ и вовсе запустили слух о кончине Александра Васильевича… Супруга Маслякова была вынуждена выступить с официальным опровержением распространившихся слухов. Жена Александра Васильевича подтвердила, что муж действительно находится сейчас в Сочи, но не в больнице, а по работе.

А на днях в Сочи на сцене концертного зала «Фестивальный» прошла Встреча выпускников КВН 2017 — именно там состоялось первое появление Маслякова на публике после истории с «тяжелой болезнью». Александр Васильевич, как всегда, выглядел великолепно и находился в хорошем расположении духа, окончательно опровергнув тем самым информацию о серьезных проблемах со здоровьем.



Свежей фотографией с Александром Масляковым поделилась в соцсетях и Марина Федункив, отпраздновавшая в минувшие выходные день рождения. «День рождения — грустный праздник? Нет, не слышала! Особенно, когда ты празднуешь свои 18+ в окружении весёлых и находчивых», — прокомментировала кадр Федункив.