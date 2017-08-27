Криштиану Роналду показал новорожденных близнецов и беременную подружку

Знаменитый футболист поделился очень милым семейным портретом, демонстрирующим его увеличивающихся в количестве наследников. Игрок «Реал Мадрида», 32 лет, позирует с беременной девушкой Джиорджиной Родригез, новорожденными близнецами Эвой и Матео и старшим сыном, семилетним Криштиану Мл. Спортсмен прокомментировал снимок: «Семейное настроение».



Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 27 2017 в 12:18 PDT

Молодой человек сияет от счастья, окруженный самыми близкими людьми. Хотя он тщательно скрывает подробности личной жизни и своих детей, стало известно, что двойняшки появились на свет от суррогатной матери в июне. Месяцем позже он сделал официальное заявление об интересном положении своей подруги, 23-летней модели.



Вполне естественно прозвучал вопрос репортера испанской газеты «Эль Мундо», который поинтересовался, счастлив ли Криштиану перспективе стать папой в четвертый раз. Журналист получил уверенный положительный ответ.



Сама Джиорджина с гордостью демонстрирует округлившийся живот прессе и признается, что она очень семейный человек, любящий детей и животных. Девушка заявила, что любит находиться в окружении вдохновляющих ее людей, которые также привносят позитивную энергию.



Криштиану и его девушка повстречались больше года назад на вечеринке «Дольче и Габбана» в Мадриде. Они официально объявили себя парой после того, как были замечены на прогулке по Диснейленду в ноябре 2016.