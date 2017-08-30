«Начался ад!»: 9-месячная внучка Татьяны Васильевой пострадала на отдыхе в Турции



Несмотря на информацию о «бушующем» в Турции вирусе Коксаки, многие артисты выбирают для проведения долгожданного отпуска именно эту страну. На днях туда прилетел сын Татьяны Васильевой Филипп с женой Марией Болонкиной и 9-месячной дочкой Миррой. Супруги, как признались позже, были уверены, что их ребенку не грозит опасность заразиться, так как они очень внимательны к вопросам гигиены. Но, к несчастью, внучка Народной артистки всё-таки стала «мишенью» опасного вируса.

Сперва у Мирры, по словам её мамы, поднялась температура, а после появилась сыпь. Когда ситуация стала критической, супруги обратились за помощью в больницу. «А ночью начался ад. Температура 40, Мирра не плачет, а орет, мы не знаем как помочь.. в итоге вставили свечку жаропонижающую и уснули. Впервые Мирра спала с нами. Потому как я качала ее прямо в кровати. На следующий день Мирра спала почти все время. Температура, как только мы ее сбивали — поднималась снова к 40. Заметили на спинке сыпь. К вечеру Мирра вообще не поднималась, часами лежала на руках у Филиппа и стонала… Мы в ужасе поехали в госпиталь! — делится переживаниями Мария.



Пролежала Мирра под капельницей 6 часов, как раз пришли анализы крови и нас отпустили домой, выписав: жаропонижающее, для восстановления микрофлоры и от горла. В пять утра мы вернулись в гостиницу и, так как под капельницей температура упала, нам удалось поспать 2 часа. Вчерашний день как в тумане. Мирра либо спит, либо плачет на руках, ничего не кушает, а сыпь появилась везде.. некоторые из более крупных прыщиков лопаются и кровоточат… Отправили результаты анализов врачу в Москве и услышали то, чего боялись больше всего: вирус коксаки!»

Самым печальным для семьи актрисы является то, что вернуться для лечения в Россию они пока не могут, а уровень турецкой медицины их разочаровал. «Мы готовы купить билеты сами и унести ноги, но в турагентстве говорят, что нас могут не выпустить из страны. Мы сидим в номере, по очереди качаем Мирру, поесть ходить не успеваем. Чувствуем себя заложниками. Заложниками собственной наивности: „Коксаки — элементарная гигиена“, „Ну, Мирру-то мы убережём“, „Мирра же у нас в бассейне не купается, с общего стола не кушает, с детьми не контактирует“. Мы были уверены, что с нами этого не случится!» — говорит невестка Васильевой.