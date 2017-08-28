«Отказалась от химии»: друг Глаголевой рассказал о ее болезни



По его словам, «ее не случайно звали „мушкетер“ — она любила приходить на помощь». В частности, она помогала и самому Максимову: помогла найти врачей для его заболевшей жены.

«Сейчас я понимаю, что когда возникала любая проблема, я бросался к ней. И не я один. Не потому, что она была такой прямо всемогущей, а потому, что она принимала чужую боль как свою», — рассказал он.





По словам Максимова, она рассказала ему о своей болезни в ресторане. «Никогда ни до, ни после я не видел Веру испуганной. Плачущей видел — испуганной нет. < …> И она начала лечиться. Верилось, что ей удалось победить — она даже отказалась от химии», — отметил он.

Максимов отметил, что у него было «сложное отношение» к фильму Глаголевой «Чертово колесо». «Мы говорили, обсуждали. И вдруг она взорвалась: „Я делала картину про то, что никогда нельзя изменять! Никогда, понимаешь! Никогда! Это не может хорошо кончиться!“ — рассказал ведущий.

