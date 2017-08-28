Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой

" Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите… Вам, кто пиарится на этом, кто печатает этот бред, потом ещё и перепечатывает все это — стыд и позор! " , — написала Анна Нахапетова в Instagram.





" О какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых" , — обращается Анна к называющей себя подругой Глаголевой Марине Яковлевой . " Катя Лель , что любопытно, оказывается весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала чувствуя скорый уход мамы" , — комментирует Анна утверждения певицы, предлагая той свою фантазию реализовывать в творчестве, а не интервью.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 28 2017 в 7:20 PDT