В Сети появилось заявление Урганта о работе на Первом канале

В Сети появился видеоролик, на котором новый ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов зачитывает последние новости о своем коллеге с Первого канала Иване Урганте , который принял карьерное решение. В стилизованной под скандальное сообщение об уходе он сообщил, что в новом сезоне у «Вечернего Урганта» останется тот же бессменный ведущий.

Начало нового сезона на Первом канале сопровождается целым валом революционных преобразований, и многие преданные зрители пока не могут представить себе, как будет выглядеть сетка вещания без «Пока все дома» и «Наедине со всеми». Многие боятся, что не смогут привыкнуть и к новому ведущему «Пусть говорят» — Андрея Малахова заменил Дмитрий Борисов.

Кроме того, ходило множество слухов о том, что на Первом могут отказаться от «Модного приговора», «Первой студии» или даже «Давай поженимся». Примечательно, что «Вечерний Ургант» эта волна слухов самой разной степени достоверности не задела. Более того, на официальной странице передачи в Instagram появилось сообщение, что как обычно Иван Ургант будет радовать зрителей по будням вечером с 1 сентября.

Оригинально подать эту новость решил Дмитрий Борисов, который зачитал новость в стиле сообщений по слухам. «Тревожные слухи последних трех месяцев подтвердились — популярный телеведущий Иван Ургант принял решение не уходить с Первого канала», — цитирует ведущего StarHit . «Такое решение стало полной неожиданностью, как для руководства канала, так и для телезрителей. Громкое заявление стало главной темой Интернет-порталов и информационных агентств», — добавил он.

О причинах своего решения, по словам Борисова, Иван Ургант хранит молчание. «Смотрите первый эфир программы Вечерний Ургант, посвященный скандальному решению Ивана Урганта остаться на Первом канале, 1 сентября на Первом канале», — подвел итог он.

От пользователей Сети не ускользнула ирония, и они с радостью включились в игру. Одни задавались вопросом, на что же пришлось пойти Ивану Урганту, чтобы получить эту передачу. Ответ оказался до банального прост — родиться. Некоторые сочли, что перестановки все же будут сделаны, и вместо Ивана Урганта ведущим станет Ургант Иван.