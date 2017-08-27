Главные события у вас в почте
Торжество дочки Михаила Турецкого побило все рекорды «свадеб года»
Торжество Сарины Турецкой и Торнике Церцвадзе, наследником ресторанного холдинга, вступило в борьбу за звание «свадьбы года» и, похоже, имеет все шансы на победу. Накануне в столице отгремела вечеринка по случаю бракосочетания дочки знаменитого артиста. Праздник прошел с неописуемым размахом: одних только гостей на банкете в честь молодоженов было около 800 человек!
Для эффектного появления перед многочисленными гостями Сарина выбрала пышное платье от Валентина Юдашкина. Зал, где проходило празднование, был буквально заставлен цветочными композициями, которых, как и изысканных закусок, казалось, было даже больше, чем гостей. Разумеется, на свадьбе присутствовало много звездных гостей дочки Михаила Турецкого.
Роль ведущего столь ответственного мероприятия была доверена Николаю Баскову, который отлично справился со своей задачей. Держать внимание такой большой аудитории под силу только матёрому профессионалу. Очевидно, что торжество семьи Турецкого затмило своим размахом праздник в честь свадьбы внука Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова, прошедший в Подмосковье 27 июля.
Напомним, что предложение руки и сердца Сарина получила от Торнике в канун Нового года. Предварительно он просил благословения родителей своей избранницы, которые одобрили выбор дочки.
Оставить комментарий