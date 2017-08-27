Торжество дочки Михаила Турецкого побило все рекорды «свадеб года»

Торжество Сарины Турецкой Торнике Церцвадзе , наследником ресторанного холдинга, вступило в борьбу за звание «свадьбы года» и, похоже, имеет все шансы на победу. Накануне в столице отгремела вечеринка по случаю бракосочетания дочки знаменитого артиста. Праздник прошел с неописуемым размахом: одних только гостей на банкете в честь молодоженов было около 800 человек!

Для эффектного появления перед многочисленными гостями Сарина выбрала пышное платье от Валентина Юдашкина . Зал, где проходило празднование, был буквально заставлен цветочными композициями, которых, как и изысканных закусок, казалось, было даже больше, чем гостей. Разумеется, на свадьбе присутствовало много звездных гостей дочки Михаила Турецкого

Роль ведущего столь ответственного мероприятия была доверена Николаю Баскову , который отлично справился со своей задачей. Держать внимание такой большой аудитории под силу только матёрому профессионалу. Очевидно, что торжество семьи Турецкого затмило своим размахом праздник в честь свадьбы внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова , прошедший в Подмосковье 27 июля.

Напомним, что предложение руки и сердца Сарина получила от Торнике в канун Нового года. Предварительно он просил благословения родителей своей избранницы, которые одобрили выбор дочки.