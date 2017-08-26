Главные события у вас в почте
Свадьба дочери Михаила Турецкого затмила свадьбу внука Пугачевой
Фото: eva.ru
Совсем недавно дочь Михаила Турецкого Сарина расписалась со своим избранником 22-летним Торнике Церцвадзе. Свадьбу было решено перенести на несколько недель позже. И не мудрено, ведь подготовка к такому торжеству дело непростое.
Изначально праздник планировали отметить в Грузии, но, видимо, из-за удобства перенесли в Москву. На торжество в пятизвёздочном отеле Radisson Royal Hotel пришло более 800 человек. Среди приглашенных были Иосиф Кобзон, Николай Басков, Эммануил Виторган c женой, Александр Ревва, Михаил Мединский.
Невеста появилась перед гостями в платье невероятной красоты от дизайнера Валентина Юдашкина. Наряд со шлейфом был отделан вышивкой из кристаллов и камней. Чтобы не отвлекать внимание от наряда, девушке пришлось убрать волосы назад и отказаться от украшений. Она призналась, что Валентин воплотил ее мечту в жизнь и платье вышло даже лучше, чем она ожидала.
Потрясающая невеста @sorik в платье @valentinyudashkin_officialpage #dress #wedding Поздравляем от всей души!
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
Гвоздем программы стал танец молодых людей в традиционных грузинских костюмах. Сестры поздравили Сарину песней собственного сочинения, а медленный вальс отца и дочери заставил намокнуть немало платков. И, конечно, не обошлось без выступления Хора Турецкого.
Еврейско-грузинская свадьба это очень трогательно и волнительно. Сарина Турецкая вышла замуж, и вот — танец с отцом, основателем #хортурецкого Михаилом Турецким #свадьба #любовь
Публикация от Elena Lapteva (@laptevaboduen)
В сети поздравляют молодоженов и активно обсуждают, чья же свадьба получилась шикарное: дочери Турецкого или внука Пугачевой: «Платье -шедевр. Ещё бы на грациозную невесту его одеть!» «Молодцы, всех затмили! Пугачева с внуком курят в сторонке» «Походку бы еще невесте от Анны Павловой или Майи Плесецкой!» «Интересно, кто больше денег потерял он или Пугачева?» «Они что соревнуются? То внук Пугачевой закатил, то дочь Турецкого. Свадебный сезон?» «Ух, мне бы те деньги, что отдали за платье, я бы им куда лучшее применение нашла» «Как баба на самоваре! У матери и то платье интереснее»
Анна Павлова Иосиф Кобзон Николай Басков Сарина Турецкая Еще 5 тегов
Оставить комментарий