Яну Рудковскую отругали за растопыренные ноги



42-летняя телеведущая и продюссер Яна Рудковская кого-то восхищает, а кого-то раздражает своей активностью в соцсетях и в жизни. Что нравится одним в Яне — то становится предметом критики у других.

Рудковская недавно вернулась в Москву и приступила к работе, но мыслями, как и все мы, она возвращается к счастливым дням отдыха. Архивную фотографию с летнего отдыха Яны подписчики раскритиковали за неумение позировать перед камерой: «Яна, Вам бы чуток позировать научиться…красиво ножки держать…», «Я не пойму, что у нее постоянно ноги растопырены? Леди коленки держат вместе… Но это относится к Леди, а эта…», «Да.. От ног уже подташнивает.», «Успешная, сильная и смелая женщина. У меня тоже худые ноги и я не открываю ноги выше колен.», «Вульгарная поза! Она что не понимает, что это некрасиво?», «Согласна, поза вульгарная, если б это подросток выложила, то как-то простительно, но в 40 лет такие фото с раздвинутыми ногами, неужели не понятно, что достоинства не придает», «Яна, Вам бы чуток позировать научиться…красиво ножки держать…».

Многим нравятся фотографии, которые Яна выкладывает в свой инстаграм, их восхищает фигура продюссера, ее ноги, ее завтраки и ее активная жизненная позиция. Нашлись такие, кто предложил рудковской податься в депутаты: «Молодец! успешная вуман… надо бы вас в депутаты избрать!». Кто знает, может Яна и прислушается к советам и ругани станет меньше…