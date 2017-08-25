Викторию Дайнеко вынесли из здания аэропорта без сознания



Здоровье Виктории Дайнеко в последнее время, как показывает практика, оставляет желать лучшего. Еще недавно певица боролась с опасным вирусом, который «подцепила» во время отпуска с дочкой в Эльзасе, а сегодня артистка и вовсе, неожиданно для окружающих, упала в обморок.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Авг 25 2017 в 12:56 PDT

Инцидент произошел с исполнительницей в городе Костанай. Виктория как раз проходила паспортный контроль в тот момент, когда потеряла сознание. К счастью, во время падения Дайнеко не получила серьезную травму — один из её помощников оказался рядом. Певицу вынесли из здания аэропорта на улицу и вызвали скорую помощь. Медицинские сотрудники быстро вернули Викторию в сознание.



«Очнулась на коленях на улице и с массажем рук… Сногсшибательное давление 70/60 сегодня добавило драмы на пограничном контроле ровно в тот момент, когда я проходила паспортный контроль и рухнула в обморок. Хорошо, когда рядом есть мужское плечо, на которое можно опереться и не разбить голову в падении. Скорая, конечно, хотела увезти меня в больницу, но я не брошу своих друзей, которые придут сегодня на концерт. Давление подняли, наелась сладкого. И теперь не буду спать…» — рассказала певица. Поклонники сильно переживают за здоровье звезды — недавно её заподозрили в анорексии, однако сама Виктория эту информацию опровергла.

