Признание Иосифа Кобзона об обмане Софии Ротару спровоцировало скандал



Иосиф Кобзон ненароком спровоцировал настоящий скандал, главной «фигуранткой» которого стала 70-летняя София Ротару . Всё началось с того, что Народный артист рассказал о том, что в основном выступает на своих концертах с живым звуком, однако в его карьере складывались ситуации, когда ему было необходимо спеть под фонограмму. Этого было связано с техническими требованиями, например, во время записи «голубых огоньков», по словам Кобзона часто пользуются этим трюком.

Иосиф Давыдович признается, что ему не нравится отсутствие живого звука на концертах, так как он просто не умеет выступать в таком режиме. А вот Ротару, по заверениям Кобзона, является просто «королевой фонограммы». Легендарный артист заявил, что София Михайловна обладает уникальным талантом «дурачить» зрителей. Даже стоя в непосредственной близости от певицы на концерте практически невозможно определить поёт ли она «вживую» или нет.





«Мастер пения под фонограмму — Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню — будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под «плюс». Мне же пение под фанеру дается тяжело, поскольку во всех моих композициях есть мощная литературная основа. А как ты будешь открывать вхолостую рот, скажем, во время исполнения «Поле, русское поле»? Это же надо прочувствовать, понять. Глупо будет выглядеть и обращение в любимой, спетое под фонограмму. Артиста это расхолаживает эмоционально и психологически», — цитирует Иосифа Давыдовича Dni.ru

Стоит отметить, что высказывание Кобзона имело большой резонанс в Сети. Многие поклонники Ротару возмутились словами Народного артиста о Ротару, встав на защиту любимой исполнительницы.