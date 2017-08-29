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Малахову нашли замену в шоу «Сегодня вечером»
После ухода Андрея Малахова с «Первого канала» в программе «Сегодня вечером» появятся двое новых ведущих. Об этом сообщает паблик Super в соцсети Facebook со ссылкой на источник в «Останкино».
По словам собеседника Super, Малахова заменят Максим Галкин и Юлия Меньшова, ранее объявившая о закрытии своего проекта «Наедине со всеми».
Источники уточнили, что сейчас готовится новый формат вечернего шоу, а также начинаются съемки первых выпусков.
Ранее стало известно, что Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради работы во ВГТРК. Там у него появилось собственное шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
СМИ писали, что уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Сам Малахов рассказал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. По его словам, на «Первом канале» ему не позволяли брать некоторые острые темы. Например, дело полковника-«миллиардера» Александра Захарченко или отъезд на Украину певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой.
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