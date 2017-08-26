Установлен размер пенсии Ротару



В интернете и СМИ принялись обсуждать размер пенсий знаменитых российских певиц. Неожиданный интерес спровоцировала шутка Аллы Пугачевой на свадьбе ее внука Никиты Преснякова

«Дети мои, если что, звоните. Вы теперь самостоятельная семья. Вам теперь никакая помощь не нужна. Я так рада, ведь пенсия у меня маленькая…» — сказала примадонна на торжестве.



После этого пользователи принялись активно обсуждать пенсии знаменитых артисток. К процессу подключилась и пресса.





" Комсомольская правда" пишет, что в 2015 году пенсия Пугачевой составляла 10 тысяч 700 рублей. Но она живет в достатке и пенсию отдает поклоннице-инвалиду.



Выяснилось, что скромную пенсию получает и извечная конкурентка Пугачевой по сцене София Ротару



«Несколько лет назад я слышал байку, мол, на одном из концертов гримерка Софии Михайловны оказалась напротив гримерки Аллы Пугачевой. Две звезды обсуждали размер своей пенсии. И представляете, выяснилось, что у Аллы Борисовны пенсия не намного, но больше, чем у Софии Михайловны. Конечно, у этих великих женщин совсем смешные пенсии», — рассказал концертный директор Ротару Сергей Лавров

По его словам народная артистка СССР София Ротару получает минимальную пенсию — около пяти тысяч рублей. Однако артистка переводит ее на лечение одной девочки, страдающей от тяжелого заболевания костей.



При этом начавшееся в шутку обсуждение пенсий эстрадных звезд привело к совсем не смешным выводам.



Журналисты отмечают, что большое количество российских артистов вынуждено жить только на пенсию и, по сути, нищенствовать. Им, как и миллионам других пенсионеров в России не хватает денег даже на самое необходимое.



Проблема социального неравенства, нищенских пенсий, огромного разрыва в доходах между бедными и богатыми в России до сих пор не решена.