Поздравившего жену с днем рождения Райана Рейнольдса обвинили в нарциссизме



Пользователи Twitter и Instagram посмеялись над поздравительным сообщением Райана Рейнольдса , адресованным его жене, актрисе Блейк Лайвли.

«Поздравляю с днем рождению свою потрясающую жену», — написал артист в соцсетях, прикрепив свою фотографию, где изображение Блейк обрезано наполовину.

Happy Birthday to my amazing wife. pic.twitter.com/7vulMXqOdp— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 26 августа 2017 г.

Поклонники актера оценили его юмор. Записью поделились свыше 100 тысяч пользователей. Большинство из них поняли, что Рейнольдс намекнул на то, что Лайвли является его половинкой. «Твоя лучшая половинка», — подмечали одни. «Может, она — полужена», — злорадствовали другие.



Шутку Рейнольдса, однако, поняли не все. «Поздравляю твою жену с тем, что она вышла замуж за настоящего нарцисса, обрезающего ее на фотографиях», — всерьез возмутилась микроблогер из Индии.



Рейнольдс — голливудский актер, родом из Канады. Он женился на американке Лайвли в осенью 2012 года. У пары две дочери, Джеймс и Инес.