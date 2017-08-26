СМИ выяснили размер пенсии Ротару после шутки Пугачевой

По словам директора Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тысяч рублей.

"Казалось бы, София Михайловна — народная артистка СССР, но пенсия у нее самая минимальная — около пяти тысяч рублей. София Михайловна к своей пенсии даже не притрагивается, все переводит на лечение одной девочки, страдающей от тяжелого заболевания костей", — отметил представитель артиста.