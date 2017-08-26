Главные события у вас в почте
СМИ выяснили размер пенсии Ротару после шутки Пугачевой
После бурных обсуждения размера пенсии Аллы Пугачевой, о котором она пошутила на свадьбе своего внука Никиты Преснякова, пользователи Сети переключились на другую артистку, Софию Ротару. Журналисты «КП» выяснили, что пенсия Ротару в два раза меньше ежемесячных выплат Примадонны.
По словам директора Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тысяч рублей.
"Казалось бы, София Михайловна — народная артистка СССР, но пенсия у нее самая минимальная — около пяти тысяч рублей. София Михайловна к своей пенсии даже не притрагивается, все переводит на лечение одной девочки, страдающей от тяжелого заболевания костей", — отметил представитель артиста.
Отметим, ранее широкий резонанс вызвали слова Пугачевой о том, что у нее маленькая пенсия. После этого Пенсионный фонд России предложил Примадонне обратиться за материнским капиталом. Ее супруг, юморист Максим Галкин заявил, что слова Пугачевой — просто шутка. По его словам, ни за какими выплатами они не будут обращаться.
Оставить комментарий