

В социальных сетях интернет-пользователи активно комментируют видео, которое выложил у себя в Instagram певец Филипп Киркоров

На кадрах запечатлена уже становившаяся звездой светских хроник жительница Анапы. Женщина, которую прозвали «королевой Анапы» развратные танцы на сцене во время выступления Киркорова. Фанатка исполнителя эротично двигалась и вставала в недвусмысленные позы.



Филипп не прервал выступление из-за разгоряченной поклонницы. И после секс-первоманса он даже обнял ее. Это не первое появление «королевы анапы» на выступлении Киркорова. Ранее женщина на сцене от избытка чувств чуть не сняла с себя платье.



Вот как комментируют интернет-пользователи выходки фанатки поп-короля:



— Мне кажется, что это уже перебор. Отвратительное зрелище;



— Бедная женщина. Ей точно лечиться надо;



— Ну женщина кайфует, че вы все?



— Это уже не смешно, первый раз ее увидела 8 лет назад на концерте Филиппа в Анапе;



— Оторвалась женщина по полной. Молодец.



— Молодец Фил, держит себя в руках!



— Нормально гульнула тетя