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Все могут короли: На Киркорова снова напала "королева Анапы"
Уже становившаяся звездой светских хроник жительница Анапы, устроившая развязные танцы на сцене во время выступления Филиппа Киркорова две недели назад, вновь " атаковала" своего кумира.
В этот раз " Королева Анапы" — именно так прозвал свою горячую поклонницу певец — повторила прошлый подвиг, забравшись на сцену и начав танцевать прямо-таки неприличные танцы.
Запись завораживающих движений эксцентричной леди была выложена в " Инстаграме" артиста.
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