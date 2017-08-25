

Уже становившаяся звездой светских хроник жительница Анапы, устроившая развязные танцы на сцене во время выступления Филиппа Киркорова две недели назад, вновь " атаковала" своего кумира.

В этот раз " Королева Анапы" — именно так прозвал свою горячую поклонницу певец — повторила прошлый подвиг, забравшись на сцену и начав танцевать прямо-таки неприличные танцы.



Запись завораживающих движений эксцентричной леди была выложена в " Инстаграме" артиста.