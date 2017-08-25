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Звезда «Дома 2» Елена Беркова вышла замуж за Андрея Стоянова
Фото: INSTAGRAM
С актером Андреем Стояновым звезда фильмов для взрослых и участница скандальной телестройки зарегистрировала свои отношения в Гагаринском загсе Москвы еще в июне этого года. Пара решила не устраивать пышного торжества и пригласила на церемонию только самых близких друзей.
Влюбленные отпраздновали свадьбу лишь два месяца спустя в Италии. Для семейного праздника на озере Неми Елена выбрала облегающее платье белого цвета с глубоким декольте, которое дополнила обувью на высоком каблуке, фатой и подходящими аксессуарами. Избранник Берковой предстал перед гостями в белой рубашке и аналогичного цвета брюках. Под аплодисменты друзей и родственников жених и невеста обменялись клятвами, — сообщает портал Super.
Добавим, что для Елены Берковой этот брак стал пятым по счету, а для ее мужчины — первым. Будущие супруги познакомились на вечеринке у общих друзей, а о помолвке объявили в концерте марта этого года. У Елены Берковой подрастает сын Евгений от отношений с Иваном Бельковым. В прошлом году органы опеки и попечительства лишили мужчину родительских прав. По информации СМИ, мальчика планирует усыновить новоиспеченный муж Берковой.
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