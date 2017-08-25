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Показавшую свои топлесс-фото дочь Деппа упрекнули в антисексуальности
Фото: AP Photo/Thibault Camus
Выкладывая свои достаточно откровенные фото в соцсети, восемнадцатилетняя актриса и модель Лили-Роуз Мелоди Депп, дочь американского актера-музыканта Джонни Деппа и французской певицы-актрисы Ванессы Паради, явно преследовала благие цели. Например, порадовать поклонников. Меж тем как далеко не все подписчики девушки разделили ее оптимизм.
В частности, ряд комментаторов, в том числе русскоязычных, осудили барышню за вульгарную цигарку во рту на одном из снимков. Отметив: не очень-то это и сексуально — вот так вот позировать, с папироскою. Да еще на обложке глянца. " Папка-то не заругает? " , — саркастически поинтересовались некоторые пользователи. Словно забыв, что папка актрисы — сам тот еще маргинальный гусь.
Уточнено: Лили-Роуз появилась на одном из вариантов обложки сентябрьского спецвыпуска издания CR Fashion Book, который делает Карин Ройтфельд, экс-редактор французского Vogue. Номер посвящен 1999 году, и фото Мелодии Депп, как поясняется, " стилизованы под то время".
При этом сама героиня (обложки) полагает, что сессия определенно удалась, и то время, что модель посвятила позированию, она " никогда не забудет".
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