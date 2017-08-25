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Кобзон назвал враньем слова Пугачевой о маленькой пенсии
Недавно состоялась свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Он взял в жены свою избранницу Алену Краснову. Конечно, такое знаменательное событие не могла пропустить и Примадонна. Она с удовольствием поделилась с молодоженами своим опытом и дала несколько советов о том, что нужно делать, чтобы сохранить отношения на долгие годы. Общаясь с гостями, артистка упомянула, что получает маленькую пенсию, но еще год сможет помогать финансово внуку. Позже журналисты выяснили, что со всеми положенными певице надбавками она получает около 17 тысяч рублей.
" Вранье" , — заверил Иосиф Кобзон. Он рассказал, что в советские годы, хоть Алла Борисовна и была очень популярна, она получала за выступление на стадионе 62 рубля 50 копеек. Но артист отметил, что существовали еще и различные надбавки: за мастерство, за звание. Кобзон не стал скрывать, что его пенсия составляет 52 тысячи рублей. Однако он попросил учесть один нюанс: у него уже 21 год есть избирательный округ — Забайкальский край, и он ежегодно отправляет туда 10 тысяч подарков для детей. Отметим, что у артиста есть и другие источники доходов: он продолжает выступать, а также является депутатом Государственной Думы. До дня рождения Иосифа Кобзона остается всего пара недель. В честь своего 80-летия он устраивает концерт в Кремле. Как сообщает портал Дни.ru, артист за прошлый год заработал 45 573 511 рублей и 71 копейку.
К слову, известно, что пенсии звезд очень разнятся: Михаил Боярский получает 15 тысяч рублей, а Эдита Пьеха 42 тысячи. На днях Марита Нагога, начальник Департамента общественных связей, рассказала, что Алла Пугачева получает больше 10 тысяч рублей, с учетом ее трудового стажа, но точную сумму называть не стала. Она также отметила, что артистка имеет полное право на то, чтобы оформить материнский капитал, так как сейчас у нее подрастают двое детей: Лиза и Гарри. И в этом случае Пенсионный фонд выплатит ей полмиллиона рублей.
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