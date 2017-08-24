Беременная жена Малахова расплакалась из-за смертельного диагноза

Главным героем нового ток-шоу покинувшего Первый канал Андрея Малахова стал Борис Корчевников. Два года назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга и почти сразу выступил со словами поддержки тем, кто борется со страшным недугом. Слова Корчевникова довели до слез присутствовавшую на съемках беременную жену Малахова Наталью Шкулеву. Борис невероятно галантно повел себя: подошел к сидящей в зале Наталье, преподнес букет цветов, обнял и поцеловал.



Растрогала гостей в студии и другая история из жизни Корчевникова. Оказывается, снимаясь в сериале " Кадетство" , он буквально повторил то, что произошло в его реальной жизни. " Какие должны быть взаимоотношения с отцом, я не знал, потому что со своим настоящим папой познакомился лишь в 13 лет. Наверное, интуитивно чувствовал, что правильно, а что нет" , — признался Корчевников, чей герой, как и он, встречает отца в весьма внушительном возрасте.



Актер Сергей Плотников , сыгравший в этом сериале отца героя Бориса, суворовца Ильи Синицына , признался, что испытывает профессиональную зависть. " До этого про Корчевникова я почти ничего не знал. Но как этот состоявшийся взрослый человек, известный журналист слился со своим юным персонажем — фантастика! Он так держался в диалоге со мной — просто мурашки по телу! Вся съемочная группа аплодировала" , — цитирует Плотникова Starhit