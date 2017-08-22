Жена Андрея Малахова показала зрителям округлившийся живот «внушительных размеров»



Накануне прошли съемки премьерного выпуска шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир». На площадке собралось невиданное количество vip-гостей: по личным приглашениям в студию приехали около 60 звезд. Среди них была и беременная супруга Малахова Наталья Шкулева , которая решила поддержать мужа.

Публикация от @malakhov007 Авг 22 2017 в 9:16 PDT



По словам очевидцев, жена телеведущего буквально «светилась от счастья» и с радостью демонстрировала окружающим округлившийся живот «внушительных размеров». На съемочной площадке в тот вечер, к слову, присутствовал и экс-ведущий программы Борис Корчевников . Он трогательно поздравил жену своего конкурента с предстоящим пополнением и галантно вручил букет цветов.

Кстати, как уверяют участники первой программы, во время записи шоу Корчевников признался, что, вопреки слухам, не собирается покидать телеканал Россия-1. Он намекнул, что вскоре поклонники вновь увидят его на телеэкранах, правда, уже в другом телешоу.

