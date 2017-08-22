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Жена Андрея Малахова показала зрителям округлившийся живот «внушительных размеров»
Фото: 7 Дней
Накануне прошли съемки премьерного выпуска шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». На площадке собралось невиданное количество vip-гостей: по личным приглашениям в студию приехали около 60 звезд. Среди них была и беременная супруга Малахова Наталья Шкулева, которая решила поддержать мужа.
По словам очевидцев, жена телеведущего буквально «светилась от счастья» и с радостью демонстрировала окружающим округлившийся живот «внушительных размеров». На съемочной площадке в тот вечер, к слову, присутствовал и экс-ведущий программы Борис Корчевников. Он трогательно поздравил жену своего конкурента с предстоящим пополнением и галантно вручил букет цветов.
Кстати, как уверяют участники первой программы, во время записи шоу Корчевников признался, что, вопреки слухам, не собирается покидать телеканал Россия-1. Он намекнул, что вскоре поклонники вновь увидят его на телеэкранах, правда, уже в другом телешоу.
Малахов же чувствовал себя полноправным королем студии шоу «Прямой эфир» и делился своими мыслями о том, как в будущем изменится формат телепередачи. «Программа должна быть более актуальной и эксклюзивной. Мы не будем цитировать то, что уже где-то было. Наоборот постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами. У зрителя должно быть ощущение, что он узнает эти истории от нас впервые!» — цитирует Малахова kp.ru. Узнать подробности зрители смогут уже в понедельник, 28 августа в 18.00.
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