Отец Фриске умоляет Малахова о помощи

Телеведущий может помочь наладить контакт между родственниками. Другой надежды вернуть мир в семье, кажется, нет.

На канале " Россия" показали первый выпуск программы " Андрей Малахов . Прямой эфир". В обновленной студии собрались герои самых резонансных выпусков " Пусть говорят" и " Прямой эфир". Среди гостей была и Ольга Орлова — подруга Жанны Фриске . Разумеется, речь зашла о Платоне — сыне ныне покойной певицы. Ситуация, когда ребено не видит бабушку и дедушку, кажется Орловой странной. " Война должна закончиться, худой мир, даже самый худой мир лучше доброй ссоры" , — сказала Ольга.

Отец Жанны — Владимир Фриске — обратился к Андрею Малахову посредством видеосвязи. И, как всегда, начал с уже привычных оскорблений и клеветы в адрес Дмитрия Шепелева , отца своего внука.

" Этот человек всех обманывает, — кричал Фриске. — Он врет, что показывает Платону фотографии мамы, но это не так! "

Потом отец умершей артистки стал умолять Малахова о помощи: " Внучат любят больше, чем детей. Андрей, ты сам скоро станешь отцом, помоги мне разрешить эту ситуацию! "

Напомним, что Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы его сын общался с семьей Фриске. Ее членов, кстати, суд недавно обязал вернуть 22 миллиона, которые были два года назад перечислены на счёт страдающей онкологией певицы для лечения. Владимир категорически не согласен с решением суда, поэтому намерен защищать свою позицию до последнего. В крайнем случае, как говорят, он продаст дом, построенный его дочерью и Шепелевым, чтобы вернуть " Русфонду" требуемую сумму.