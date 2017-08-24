Шикарную свадьбу Преснякова назвали спектаклем



В Сети появился официальный ролик свадьбы Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой . Пользователи немедленно отреагировали на публикацию, причем новобрачные получили множество негативных отзывов.



Бракосочетание старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова назвали одним из самых громких событий лета. А все благодаря тому, что мероприятие буквально поразило общественность своим размахом. А сейчас в Сети появился первый официальный ролик со свадьбы Преснякова. Любой желающий может оценить запись в профилях самого Никиты, его новоиспеченной супруги Алены или его звездной бабушки Аллы Пугачевой.

Ролик представляет собой краткое изложение подготовки к свадьбе (запечатлен девичник Алены) и самого торжества, на котором веселится множество гостей — представителей отечественного шоу-бизнеса. " Этот день запомниться надолго! " — заявила в подписи к видео Пугачева.



Подписчики Примадонны разделились на два лагеря. Пока одни осыпали новобрачных комплиментами и поздравлениями, другие крайне негативно отнеслись к свадьбе. " спектакль. все красиво. единственное смущает. нет таинства и наслаждения. все на камеру" , " Подружки невесты в черном… ну, ну.. вроде бы не похороны. Посмотрим, что будет после свадьбы" , " Какая же неприятная невеста … не в ту семью попала" , " Как хорошо быть звездным ребенком, так красиво за чужие деньги" , " Главное чтобы не разбежались через пол года😊! " , " Ну и в чем прикол свадьба денег потратели кучу и смысл одни понты могли бы скромнее" , — высказали свое мнение злопыхатели.



Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Авг 24 2017 в 5:56 PDT

Напомним, что красивая свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой закончилась безобразным скандалом. Дело в том, что внук Пугачевой за счет популярного журнала отгулял с 200 гостями, а потом плюнул в лицо устроителям богатого торжества, прилюдно оскорбив их. Он заявил: " Им просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки".



Издание на бартерной (за рекламу и упоминания в тексте) основе сделал праздник для Никиты за право эксклюзивного освещения мероприятия. " Свадьба за 25 миллионов" , — гласил громкий заголовок на обложке. Он-то и взбесил внука Пугачевой. Пресняков даже записал видео, где песочил устроившее шикарную свадьбу издание. " Наживается исключительно на взорванных пуканах! — кричал в кадре внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая подаривший ему праздник журнал. — От него прямо несет! " Такие действия Никиты очень не понравились общественности.