Мать Шурыгиной написала открытое письмо

«Девушки со всей страны шлют ему посылки, фотографии, назначают свидания, при этом он дважды высказал мысль, что собирается простить жертву своего преступления, мою дочь. < …> При этом в одном из телешоу голос за кадром подсказывает Семенову о наступлении осенью 2017 сроков подачи документов на УДО, и у родственников преступника нет и тени сомнения в таком исходе», — отметил она.

Женщина подчеркнула, что ее семья продолжает получать угрозы от сторонников Семенова. По ее словам, в феврале на нее напали возле дома, ударили по лицу и порвали куртку.

По закону, претендовать на УДО могут осужденные, которые отсидели треть от срока, полученного за преступления небольшой и средней тяжести, и как минимум половину срока за тяжкое преступление (например, за изнасилование). Принимая решение об УДО, суд также будет должен запросить мнение потерпевшей стороны.

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.