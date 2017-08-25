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На Максакову напали после ее выступления в Киеве
Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись своего выступления на концерте в честь Дня независимости Украины.
«Не помню, когда последний раз брала ре третьей октавы, но для тебя, Украина, еще и не то возьму!» — такой подписью она сопроводила видео.
Как отмечает издание «Дни.ру», интернет-пользователи неоднозначно восприняли слова артистки. Многие отметили, что фраза звучит «двусмысленно как-то». «Она сказала то, о чем я подумал? Я бы не против!» — написал один из них. Другой осудил Максакову за то, что она «за бабло» готова выполнить «любые капризы».
«И это представитель, пусть и бывший, верховной власти в России. Какое позорное днище», — отметил один из комментаторов.
В октябре 2016 года Максакова и ее муж, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Двадцать третьего марта 2017 года Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».
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