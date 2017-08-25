На Максакову напали после ее выступления в Киеве

Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись своего выступления на концерте в честь Дня независимости Украины.

«Не помню, когда последний раз брала ре третьей октавы, но для тебя, Украина, еще и не то возьму!» — такой подписью она сопроводила видео.

Как отмечает издание «Дни.ру», интернет-пользователи неоднозначно восприняли слова артистки. Многие отметили, что фраза звучит «двусмысленно как-то». «Она сказала то, о чем я подумал? Я бы не против!» — написал один из них. Другой осудил Максакову за то, что она «за бабло» готова выполнить «любые капризы».

«И это представитель, пусть и бывший, верховной власти в России. Какое позорное днище», — отметил один из комментаторов.

В октябре 2016 года Максакова и ее муж, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.