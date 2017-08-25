Дочь Маргариты Тереховой: не буду больше скрывать, что мама болеет

25 августа Маргарита Терехова отметит 75-летний юбилей. По сообщениям прессы, коварная Миледи из «Трех мушкетеров» страдает болезнью Альцгеймера.

"В 2005 году мама решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла картину под названием «Чайка». Никто из коллег ее особо не поддержал в этом начинании. Возможно, фильм был бы более успешен, если бы хоть кто-то предложил свою помощь в продвижении работы.

После «Чайки» она просто выдохлась, у нее не было сил. По-этому продолжать творческий путь стало невозможно. Да, сейчас мама болеет, я уже не буду этого скрывать, у нее проблемы с памятью. Но все не так страшно, как пишут в прессе. Мы окружили ее любовью, заботой.

У нее под рукой всегда есть любимые книги и фильмы с ее участием, которые она с удовольствием пересматривает, ей это помогает и даже лечит ее", — сказала она.