Игорь Крутой рассказал, что проект Малахова на «России 1» будет пользоваться не меньшим успехом, передает сайт kp.ru.

"Мне кажется, чтобы понять, с кем ты жил, надо разойтись. Андрей — прекрасный ведущий, он имеет право на существование и на других каналах. Ну что такое «лицо канала»? Мне кажется, ведущие могут участвовать в разных проектах.

Саша Олешко, переходя на НТВ, оговаривал, что имеет право появляться в программах других каналов. Успех «Пусть говорят», я думаю, процентов на 80 строился на народной любви к Малахову.

Да, работала суперпрофессиональная группа, которая находила темы — спорные, но дающие рейтинги. Эта группа с ним перешла на второй канал. Поэтому, думаю, что его проект будет успешен и там", — сказал Крутой.