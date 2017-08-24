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Глаголева оказалась на вершине популярности после смерти

Для 25 процентов россиян самым запомнившимся событием августа стала смерть актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-Центра».
Кроме того, 23 процента респондентов отметили августовские рост цен, обесценивание денег и ухудшение уровня жизни. Еще 21 процент участников опроса обратил внимание на принятый в США закон о санкциях против России и конфликт США и КНДР. Также 19 процентам опрошенных запомнилось увольнение ведущего Андрея Малахова с «Первого канала».
Наводнение в Приморье отметили 17 процентов россиян, аварию на шахте «Алросы» в Якутии — 12 процентов, еще 12 процентов сочли запоминающимся событием празднование дня ВДВ.
Каждый десятый респондент запомнил отпуск президента РФ Владимира Путина и его рыбалку, а также наступление теплого лета. Девять процентов участников опроса отметили высылку американских дипломатов, восемь процентов — теракты в Испании. По семь процентов респондентов заявили о скандале вокруг поставок в Крым турбин Siemens, происшествии в Мособлсуде с бандой GTA и задержании террористов, планировавших атаки в Москве.
Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек.
Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Сообщалось, что в последние дни жизни она находилась в немецкой клинике. По одной из версий, у актрисы был рак желудка.
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