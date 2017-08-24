Глюкоза попросила не называть ее по имени

Глюкоза поражена тем, что в последнее время в интернете и на телевидении ее все чаще называют реальным именем. Певица призналась, что иногда это даже забавно, потому что не так-то просто быстро объявить человека с полным именем «Наталья Ильинична Чистякова-Ионова», а затем еще добавить что-то о ее творчестве или псевдониме.

Артистка не понимает, почему все вдруг решили вернуться к ее настоящему имени. Ведь вот уже на протяжении 15 лет на сцене она выступает именно как Глюкоза. И ей хочется, чтобы в любом контексте, а желательно, конечно же, в творческом, к ней обращались по сценическому имени. Ведь речь идет даже не о самой певице, а о проекте в целом. А к нему причастны очень многие талантливые люди.

Конечно же, певица не требует, чтобы все забыли о ее настоящем имени, но ей невдомек, почему другие звезды, например, за рубежом, всю жизнь могут жить и быть всем известными под своим сценическим псевдонимом. А вот у Глюкозы почему-то так не получается, хотя она считает, что ее псевдоним очень прост и лаконичен.

Фанаты связали это с тем, что певица очень изменилась в последнее время. И что ее творчество стало не таким, как раньше.