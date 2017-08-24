Малахов рассказал подробности о своем новом шоу

Известный телеведущий Андрей Малахов рассказал о своей новой программе и предстоящих командировках по стране. Известный телеведущий Андрей Малахов в интервью сайту Комсомольская правда рассказал о своей новой программе Андрей Малахов. Прямой эфир на канале Россия1.

По словам телеведущего, с помощью своей программы он сможет объединить всю страну, где своя жизнь. Теперь у него появилась возможность показать масштаб страны и сделать что-то полезное с помощью огромной сети региональных корпунктов канала. Думаю о различных акциях. Не назову это флешмобом, скорее историей, которая сможет объединить людей. Сам буду ездить. Сделаю выездные программы, мы должны менять страну, — признался Малахов. Он отметил, что программа должна быть более актуальной и эксклюзивной, что в ней не будут цитировать то, что уже где-то было. Постараемся находить какие-то истории, которые после выхода у нас будут рассматриваться другими программами. У зрителя должно быть ощущение, что он узнает эти истории от нас впервые, — добавил телеведущий.

Андрей Малахов принимает поздравления также и по поводу скорого пополнения в семье. Несмотря на то, что телеведущему придется ездить в командировки и практически жить на работе, его поддерживает жена Наталья, которая, судя по всему, разрешил эксклюзивно показать их первенца в Прямом эфире.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов официально заявил о своем переходе на канал Россия-1, где он будет продюсировать собственную программу. По словам журналиста, просто завершилась четверть века, отданная Первому каналу. Малахову захотелось творчески расти дальше.