Эксклюзивные платья и тиары за 150 млн рублей: подробности предстоящего венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко



Подробности венчания раскрыли друзья звездной четы. В разговоре с kp.ru они сообщили, что в этот день Яна поменяет два наряда. Один из них специально для Рудковской сшила креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри, а другой российский дизайнер Юлия Янина. Оба платья будут в единственном экземпляре. По оценкам экспертов, стоимость нарядов колеблется от 70 до 100 тысяч евро, что в перерасчете на рубли — порядка семи миллионов.

Помимо роскошных платьев, на Рудковской также будут сиять две тиары известного ювелирного бренда Harry Winston. Одну везут из Нью-Йорка, другую — из Лондона. Оба украшения сделаны из платины 950-й пробы, с бриллиантами общим весом в 27 и 31 карат. Стоимость тиар составляет примерно 150 миллионов рублей, поэтому следить за сохранностью драгоценностей во время перевозки будут два охранника и представитель ювелирного дома.





Также сообщается, что на церемонии будут присутствовать только родные и близкие друзья супругов. Торжественный ужин после венчания пройдет в одном из московских особняков. За развлекательную программу будут отвечать звезды отечественно эстрады, а роскошный торт испечет «король кондитеров» Ренат Агзамов

Фото: instagram.com