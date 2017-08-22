Андрей Малахов показал видео из роддома



Телеведущий Андрей Малахов , об изгибах карьеры которого говорит буквально вся страна, выложил на своей странице в Instagram видео из роддома. По сюжету ролика на осмотре оказался он сам.

Уход Андрея Малахова с Первого канала стал одной из самых обсуждаемых новостей лета 2017 года. Еще до появления официальных комментариев многие эксперты связывали это с изменениями в личной жизни телеведущего, а именно — с ожидаемым рождением наследника.



Обыграть все это Андрей Малахов решил в ролике, который опубликовал на своей странице в Instagram. По сюжету телеведущего осматривает врач в роддоме, но сетует на аппаратуру: " Сплошные шумы и ничего не видно" , после чего решает " сменить канал". " У вас же уже не первый? " , — интересуется специалист у Малахова. " Уже нет" , — подтверждает он. Видео оказывается промо-роликом нового сезона передачи " Прямой эфир" на телеканале " Россия" , ведущим которой в новом сезоне и станет Андрей Малахов.