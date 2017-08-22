Филипп Киркоров запустил в соцсетях флешмоб ко Дню флага России



Народный артист России Филипп Киркоров запустил в социальных сетях флешмоб " СобериЦветаФлага" ко Дню Государственного флага РФ. Соответствующее послание певец опубликовал на персональной странице в сети Instagram.

" Мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника. Не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета. К примеру, есть они и в… декорациях шоу " Я" , — написал Киркоров, опубликовав видео с поздравлением из Керчи, где сейчас находится на гастролях.



Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 22 2017 в 2:01 PDT

Певец отметил, что " у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний" , связанных с российским триколором.



" Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards" , — заметил он.





Киркоров передал эстафету " тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) — Дмитрию Губерниеву ".

Праздничные акции проходят также в соцсетях " Одноклассники" и " ВКонтакте". Их пользователи могут поздравить друзей в формате видеотрансляции и VK Stories, примерив специальные виртуальные маски, и отправить бесплатные тематические стикеры.