Максакова жестко ответила на слова о Шепелеве

Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова посмотрела посвященный ей выпуск ток-шоу «Пусть говорят» и прокомментировала его на своей странице в Facebook.

В ходе этой программы были показаны старые интервью Максаковой, после чего гости студии начали спорить. Некоторые из них заявили, что она говорит заученный текст, а другие сочли, что она раскрывает душу.

В итоге руководитель общественного проекта «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль предложил Максаковой принять участие в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», где используется детектор лжи. «К Шепелеву ее надо, он разберется, врет она или не врет», — подчеркнул он.

«Божевільні (с укр. «сумасшедшие»)», — написала Максакова, перед ссылкой на выпуск «Пусть говорят».