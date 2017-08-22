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Максакова жестко ответила на слова о Шепелеве
Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова посмотрела посвященный ей выпуск ток-шоу «Пусть говорят» и прокомментировала его на своей странице в Facebook.
В ходе этой программы были показаны старые интервью Максаковой, после чего гости студии начали спорить. Некоторые из них заявили, что она говорит заученный текст, а другие сочли, что она раскрывает душу.
В итоге руководитель общественного проекта «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль предложил Максаковой принять участие в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», где используется детектор лжи. «К Шепелеву ее надо, он разберется, врет она или не врет», — подчеркнул он.
«Божевільні (с укр. «сумасшедшие»)», — написала Максакова, перед ссылкой на выпуск «Пусть говорят».
В октябре 2016 года Максакова и ее муж, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Двадцать третьего марта Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой обратиться в посольство РФ, потому что ей грозит «смертельная опасность».
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