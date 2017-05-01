Где и как отдыхали российские знаменитости в 2017 году: места, отели, цены



Что ж, звездам отечественного шоу-бизнеса, деятелям культуры и известным политикам позволено не мечтать, а сразу улетать куда-нибудь из России. Куда и во сколько это им обошлось, узнавал WMJ.ru

Игорь Крутой



Композитор Игорь Крутой с супругой Ольгой устроили себе романтический отпуск на живописном греческом острове Санторини, славящимся своими пейзажами, вином и архитектурой.



Публикация от Tory Story (@victoriakrut) Июл 16 2017 в 5:18 PDT

Также Крутой свозил всю свою семью на другой средиземноморский остров — испанскую Ибицу. Старшая дочь композитора Вика Крутая выложила в Instagram фото c отдыха в пляжном клубе Blue Marlin, главной местной достопримечательности с гламурной атмосферой, коктейлями и вечеринками со всемирно известными диджеями.



Ксения Собчак



Телеведущая Ксения Собчак провела отпуск за океаном — в Малибу. Впрочем, на своей страничке в Instagram она выложила пост, в котором пожаловалась, что ей очень скучно на шикарных пляжах.



Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 1 2017 в 5:20 PDT



Однако далее курортный сезон Собчак оказался более насыщенным: вместе с супругом Максимом Виторганом она побывала в Китае, где они сделали селфи на Великой Стене. Далее пара отправилась в Страну восходящего Солнца, в Японию. Оттуда Ксения также не забыла выложить несколько ярких кадров.

Ирина Шейк





Есть и совсем экзотические варианты отпуска: топ-модель Ирина Шейк вместе с голливудским актером Брэдли Купером устроили себе райские каникулы на Таити. Российская звезда опубликовала в соцсетях фотографии на фоне пальм. Пара загорала на пляжах, наслаждалась прекрасными видами, каталась на яхтах и вовсю отрывалась на вечеринках.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июл 5 2017 в 1:34 PDT

Вояж на Таити для обычных российских туристов по самым скромным подсчетам может стоить минимум 200-400 тысяч рублей на человека. Определенно, звезды тратят на свои путешествия в разы больше.



Ольга Бузова



Активно отдыхала в этом году и Ольга Бузова. Не привыкшая себе в чем-либо отказывать телеведущая потратила 2 миллиона рублей на шопинге в Лондоне. Затем девушка отправилась в Монако. Но шиковать на этом она не прекратила. Певица в Instagram рассказала своим подписчикам, что провела незабываемые день и ночь в Ялте. Ольга позагорала на солнце у бассейна, и даже за час лежания под прямыми лучами умудрилась сильно обгореть.



Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 20 2017 в 7:34 PDT

Решив не ограничиваться российскими красотами, певица улетела в США и прекрасно развлеклась на песчаных пляжах в Лос-Анжелесе, попутно сняв там новый клип, подробности которого пока держатся в секрете.



Алексей Навальный



Красиво отдыхать любят не только звезды шоу-бизнеса, но и российские политики. Известный оппозиционер Алексей Навальный, отстранившись на время от кампании по открытию своих региональных «штабов», вместе с супругой Юлией улетел на отдых во Францию. По некоторым данным, чету видели на курортном пляже Grande Conche в городе Руайан.

После этого политик вместе с семьей отправился на шестидневный отдых в Грецию, чем он поделился с подписчиками своего аккаунта в Instagram.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Авг 21 2017 в 12:42 PDT

Также в мае Навальный провел неделю в Испании, успев отдохнуть в Барселоне, где жил в пятизвездочном отеле Ohla Eixample в центре города, и Мадриде. За это время Навальный побывал во всемирно известной галерее Прадо и поужинал в нескольких самых дорогих и респектабельных испанских ресторанах.

Детей же по уже сложившейся традиции Навальный отправил в США, где они отдыхали и учились в одном из детских летних языковых лагерей.

Средняя стоимость таких программ — 1,5-2 тысячи долларов с человека за неделю. Общий же бюджет летнего отдыха семьи политика с учетом перелетов и оплаты детского лагеря мог составить около миллиона рублей.