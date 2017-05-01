Главные события у вас в почте
Где и как отдыхали российские знаменитости в 2017 году: места, отели, цены
Что ж, звездам отечественного шоу-бизнеса, деятелям культуры и известным политикам позволено не мечтать, а сразу улетать куда-нибудь из России. Куда и во сколько это им обошлось, узнавал WMJ.ru.
Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой с супругой Ольгой устроили себе романтический отпуск на живописном греческом острове Санторини, славящимся своими пейзажами, вином и архитектурой.
Также Крутой свозил всю свою семью на другой средиземноморский остров — испанскую Ибицу. Старшая дочь композитора Вика Крутая выложила в Instagram фото c отдыха в пляжном клубе Blue Marlin, главной местной достопримечательности с гламурной атмосферой, коктейлями и вечеринками со всемирно известными диджеями.
Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак провела отпуск за океаном — в Малибу. Впрочем, на своей страничке в Instagram она выложила пост, в котором пожаловалась, что ей очень скучно на шикарных пляжах.
Однако далее курортный сезон Собчак оказался более насыщенным: вместе с супругом Максимом Виторганом она побывала в Китае, где они сделали селфи на Великой Стене. Далее пара отправилась в Страну восходящего Солнца, в Японию. Оттуда Ксения также не забыла выложить несколько ярких кадров.
Ирина Шейк
Есть и совсем экзотические варианты отпуска: топ-модель Ирина Шейк вместе с голливудским актером Брэдли Купером устроили себе райские каникулы на Таити. Российская звезда опубликовала в соцсетях фотографии на фоне пальм. Пара загорала на пляжах, наслаждалась прекрасными видами, каталась на яхтах и вовсю отрывалась на вечеринках.
Вояж на Таити для обычных российских туристов по самым скромным подсчетам может стоить минимум 200-400 тысяч рублей на человека. Определенно, звезды тратят на свои путешествия в разы больше.
Ольга Бузова
Активно отдыхала в этом году и Ольга Бузова. Не привыкшая себе в чем-либо отказывать телеведущая потратила 2 миллиона рублей на шопинге в Лондоне. Затем девушка отправилась в Монако. Но шиковать на этом она не прекратила. Певица в Instagram рассказала своим подписчикам, что провела незабываемые день и ночь в Ялте. Ольга позагорала на солнце у бассейна, и даже за час лежания под прямыми лучами умудрилась сильно обгореть.
Решив не ограничиваться российскими красотами, певица улетела в США и прекрасно развлеклась на песчаных пляжах в Лос-Анжелесе, попутно сняв там новый клип, подробности которого пока держатся в секрете.
Алексей Навальный
Красиво отдыхать любят не только звезды шоу-бизнеса, но и российские политики. Известный оппозиционер Алексей Навальный, отстранившись на время от кампании по открытию своих региональных «штабов», вместе с супругой Юлией улетел на отдых во Францию. По некоторым данным, чету видели на курортном пляже Grande Conche в городе Руайан.
После этого политик вместе с семьей отправился на шестидневный отдых в Грецию, чем он поделился с подписчиками своего аккаунта в Instagram.
Также в мае Навальный провел неделю в Испании, успев отдохнуть в Барселоне, где жил в пятизвездочном отеле Ohla Eixample в центре города, и Мадриде. За это время Навальный побывал во всемирно известной галерее Прадо и поужинал в нескольких самых дорогих и респектабельных испанских ресторанах.
Детей же по уже сложившейся традиции Навальный отправил в США, где они отдыхали и учились в одном из детских летних языковых лагерей.
Средняя стоимость таких программ — 1,5-2 тысячи долларов с человека за неделю. Общий же бюджет летнего отдыха семьи политика с учетом перелетов и оплаты детского лагеря мог составить около миллиона рублей.
Ольга Бузова Ксения Собчак Брэдли Купер Игорь Крутой Еще 3 тега
Оставить комментарий