"У меня нет проблем с соседями": Плющенко о скандале с землей на Рублевке

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что у него не было конфликта с соседями из-за земли на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает паблик Super на странице «ВКонтакте».

Накануне в СМИ появилась информация, что у жителей «рублевского» поселка Молоденово, Плющенко и его жены, продюсера Яны Рудковской , началась «война» из-за земли. Сообщалось, что спортсмен собирался открыть в посёлке спортивную школу для юниоров. Для этого он арендовал у местных властей участок земли, расположенный через дорогу от его двух домов.

Однако оказалось, что на арендованном участке стоят самострои, в которых живут люди. Один из собеседников паблика Mash рассказал, что жившего там человека «просто выжили или дали денег: „На тебе пару копеек“.

» [СМИ] написали, что я собираюсь сносить чьи-то дома и строить школу, но на этом участке вообще ничего нельзя строить. Там будет просто площадка, никаких сооружений. С соседями у меня конфликтов не было, и никаких претензий нет. Есть документ, полученный в администрации Одинцовского района на обустройство спортивной площадки», — рассказал Плющенко.

Он отметил, что там живут люди, которые «поселились в поселке двадцать лет назад, построили незаконно дома на территории Мособласти, но даже с ними у меня нет конфликта», хотя «были недопонимания», которые потом разрешились «мирным путем».