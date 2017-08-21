Плющенко и Рудковская устроили войну на Рублевке

Евгений Плющенко арендовал землю в Молоденово для того, чтобы построить спортивную школу для юниоров. Этот кусок земли был очень привлекателен для фигуриста, так как находится прямо напротив его коттеджей.

Однако позже оказалось, что на этом участке жили люди. По словам местных жителей, олимпийский чемпион просто выжил людей с их территории, передает Mash. По словам очевидцев, Плющенко и Рудковская приезжали и угрожали соседям снести их дома.

"Мало того, Рудковская назвала себя «пупом земли», — рассказали они. Теперь местные жители недоумевают, как звездные супруги сумели заполучить земли, на которых находились жилые дома. Один из соседей Плющенко уже съехал, считая, что его просто выжили.

Местные жители не могут понять, как звездная пара смогла так запросто получить земли под чужими домами. Сосед же уже съехал, жители района считают, что его просто выжили. Хотя, не исключено, что ему заплатили для того, чтобы избежать проблем.

Ранее знаменитый российский спортсмен Евгений Плющенко поразил жителей страны заоблачными ценами на обучение в Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Занятия в его спортивной школе обойдутся как минимум в 60 тысяч рублей ежемесячно.