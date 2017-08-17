Мать сделала неожиданное заявление о разводе Бондарчука

В СМИ появилась информация о том, что незадолго до своего юбилея, который празднует 22 августа, Ирина Скобцева дала интервью в Доме ветеранов кино. Легендарная актриса заявила, что не планирует отмечать 90-летие и отвечает отказом на приглашение принять участие в съемках телешоу.





Зашла речь и о личной жизни. В частности, Скобцева сообщила, что приняла новую избранницу своего сына Федора Бондарчука, актрису Паулину Андрееву . При этом артистка сделала неожиданное заявление. Якобы Федор до сих пор состоит в официальном браке с женой Светланой. " К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек. Кстати, Федор еще не развелся со Светланой" , — цитирует Ирину Скобцеву Starhit

При этом актриса дала понять, что, принимая решение о завершении своей супружеской жизни, Федор с ней не советовался. Все наоборот. " Это я с Федей советуюсь, а не он со мной. Потому что он — глава клана Бондарчуков" , — заявила Скобцева.



Публикация от VR (@a030aa) Авг 17 2017 в 4:14 PDT

Отметим, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева весьма негативно относятся к повышенному вниманию СМИ к их личной жизни. В недавнем интервью Паулина призналась: " Мне гораздо больше нравилось, когда единственной информацией обо мне были фильмы и спектакли. Внимания вдруг стало слишком много, жизнь на какой-то момент стала сложнее. Я надеюсь, что это пламя рано или поздно потухнет и какое-то время наши имена не будут мелькать в этих жутких заголовках и статьях".

